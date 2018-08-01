«Рома» забила четыре мяча «Барселоне» в матче МКЧ

уступила итальянскойв рамках Международного кубка чемпионов в США со счетом 2:4 (1:1).

Счет в матче открыли футболисты «Барсы». На 6-й минуте подопечные Эрнесто Вальверде вышли вперед благодаря голу бразильского полузащитника Рафиньи. Итальянцы ответили голом Стефана Эль-Шаарави на 35-й минуте.

Во втором тайме каталонцы снова повели в счете — на 49-й минуте отличился бывший игрок «Ромы» Малком. Ближе к концу встречи футболистам «Ромы» удалось трижды поразить ворота Силлесена. С 78-й по 86-ю минуту голы забивали Алессандро Флоренци, Бриан Кристанте и Диего Перотти, установивший окончательный счет с одиннадцатиметровой отметки.

Римляне набрали первые очки на турнире, «Барселона» провела два матча на Международном кубке чемпионов и ранее в серии пенальти одолела «Тоттенхэм».