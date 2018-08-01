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    «Рома» забила четыре мяча «Барселоне» в матче МКЧ

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    «Барселона» уступила итальянской «Роме» в рамках Международного кубка чемпионов в США со счетом 2:4 (1:1).

    «Барселона» — «Рома»
    «Барселона» — «Рома»
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    Счет в матче открыли футболисты «Барсы». На 6-й минуте подопечные Эрнесто Вальверде вышли вперед благодаря голу бразильского полузащитника Рафиньи. Итальянцы ответили голом Стефана Эль-Шаарави на 35-й минуте.

    Во втором тайме каталонцы снова повели в счете — на 49-й минуте отличился бывший игрок «Ромы» Малком. Ближе к концу встречи футболистам «Ромы» удалось трижды поразить ворота Силлесена. С 78-й по 86-ю минуту голы забивали Алессандро Флоренци, Бриан Кристанте и Диего Перотти, установивший окончательный счет с одиннадцатиметровой отметки.

    Римляне набрали первые очки на турнире, «Барселона» провела два матча на Международном кубке чемпионов и ранее в серии пенальти одолела «Тоттенхэм».

    Международный кубок чемпионов
    «Барселона» (Испания) — «Рома» (Италия) — 2:4 (1:1)
    Голы: Рафинья, 6 (1:0). Эль-Шаарави, 35 (1:1). Малком, 49 (2:1). Флоренци, 78 (2:2). Кристанте, 83 (2:3). Перотти, 86 — с пенальти (2:4)«Барселона»: Силлессен, Алейш Видаль (Табла, 46), Кукурелья (Миранда, 46), Марлон (Чуми, 46), Семеду (Куэнка, 62), Лангле (Паленсия, 63), Артур (Пуиг, 46), Серхи Роберто (Мончу, 46), Малком (Перес, 62), Рафинья (Кольядо, 62), Эль-Хаддади (Руис, 46)«Рома»: Ольсен (Миранте, 46), Сантон (Кристанте, 61), Манолас (Жуан Жезус, 61), Маркано (Коларов, 76), Флоренци, Стротман (Шик, 61), Ло.Пеллегрини (Лу.Пеллегрини, 62), Де Росси (Пасторе, 66), Клюйверт (Перотти, 61), Джеко (Гоналон, 68), Эль-Шаарави (Фасио, 76)Предупреждения: Ло.Пеллегрини, 27. Алейш Видаль, 37. Манолас, 37
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