Дагестан отказался в выделении «Анжи» 300 млн рублей

Министерство финансовотказалов финансировании клуба и академии, передает «Чемпионат».

«Анжи» будет существовать без поддержки Республики ФК «Анжи» 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

В своем обращении от 13 июня 2018 года клуб просил материальную поддержку в размере 296 698 797 рублей, говорится в письменном ответе ведомства от 28 июня.

«Общественные организации своё содержание должны осуществлять за счёт средств учредителей, спонсоров, коммерческой и иной не запрещенной законом деятельности. Учитывая изложенное, положительное решение вопроса не представляется возможным», — говорится в ответном заявлении первого заместителя министра ведомства А. Исламова.

Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал, что предыдущее руководство Дагестана было готово оказать финансовую помощь клубу, но нынешнее руководство республики отказалось выделить средства махачкалинцам. 0