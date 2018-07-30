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    Дагестан отказался в выделении «Анжи» 300 млн рублей

    РПЛ Футбол России Анжи Календарь РФПЛ
    Министерство финансов Республики Дагестан отказало «Анжи» в финансировании клуба и академии, передает «Чемпионат».

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    В своем обращении от 13 июня 2018 года клуб просил материальную поддержку в размере 296 698 797 рублей, говорится в письменном ответе ведомства от 28 июня.

    «Общественные организации своё содержание должны осуществлять за счёт средств учредителей, спонсоров, коммерческой и иной не запрещенной законом деятельности. Учитывая изложенное, положительное решение вопроса не представляется возможным», — говорится в ответном заявлении первого заместителя министра ведомства А. Исламова.

    Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал, что предыдущее руководство Дагестана было готово оказать финансовую помощь клубу, но нынешнее руководство республики отказалось выделить средства махачкалинцам. 0

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