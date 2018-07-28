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    Семин: Футболисты сборной России заслужили звания ЗМС

    Локомотив Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что игроки сборной России заслужили звания Заслуженных мастеров спорта.

    Юрий Семин
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    Ранее двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова заявила, что звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС) присуждается не совсем справедливо.

  • Гамова раскритиковала присвоение игрокам сборной России званий ЗМС
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    • «Это решение заслуженное, потому что есть конкретные турниры, в которых нужно добиваться результата, наша сборная это сделала.

    Я думаю, такое решение наших руководителей — определенный стимул для всего футбола.

    Присвоение этих званий подчеркивает значимость футбола, так как это очень важный вид спорта, который на определенном этапе достиг хороших результатов, а дальше будет другое поколение, для него это тоже станет мотивацией.

    Поэтому это все справедливо, закономерно сборную отмечают, молодцы наши руководители, президент страны, которые не забыли и отдали дань нашему футболу», — цитирует ТАСС Семина.

    Сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 — пенальти). 0

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