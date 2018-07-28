Семин: Футболисты сборной России заслужили звания ЗМС

Ранее двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова заявила, что звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС) присуждается не совсем справедливо.
«Это решение заслуженное, потому что есть конкретные турниры, в которых нужно добиваться результата, наша сборная это сделала.
Я думаю, такое решение наших руководителей — определенный стимул для всего футбола.
Присвоение этих званий подчеркивает значимость футбола, так как это очень важный вид спорта, который на определенном этапе достиг хороших результатов, а дальше будет другое поколение, для него это тоже станет мотивацией.
Поэтому это все справедливо, закономерно сборную отмечают, молодцы наши руководители, президент страны, которые не забыли и отдали дань нашему футболу», — цитирует ТАСС Семина.
Сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 — пенальти). 0