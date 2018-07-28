Гамова раскритиковала присвоение игрокам сборной России званий ЗМС

Двукратная чемпионка мира по волейболупрокомментировала присвоение игрокам сборной России по футболу званий заслуженных мастеров спорта.

«Я предполагала, что будет так, к сожалению. Какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов! Кому-то, чтобы получить звание заслуженного мастера спорта, нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала!

Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают. За наш золотой ЧМ-2010 не все игроки нашей команды получили ЗМС, списали на то, что они игроки не основного состава, но мы же команда!

Свое звание ЗМС я получила после ОИ в Сиднее 2000, не будучи игроком стартовой шестерки, но я была в команде, я оттренировалась все сборы и тоже выходила играть!

P. S. Это не претензии к ребятам, это большой вопрос к руководителям российского спорта», — написала Гамова на своей странице в Instagram. 0