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    Гамова раскритиковала присвоение игрокам сборной России званий ЗМС

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    Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала присвоение игрокам сборной России по футболу званий заслуженных мастеров спорта.

    Екатерина Гамова
    Екатерина Гамова
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    «Я предполагала, что будет так, к сожалению. Какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов! Кому-то, чтобы получить звание заслуженного мастера спорта, нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала!

    Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают. За наш золотой ЧМ-2010 не все игроки нашей команды получили ЗМС, списали на то, что они игроки не основного состава, но мы же команда!

  • Игроки сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта
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    • Свое звание ЗМС я получила после ОИ в Сиднее 2000, не будучи игроком стартовой шестерки, но я была в команде, я оттренировалась все сборы и тоже выходила играть!

    P. S. Это не претензии к ребятам, это большой вопрос к руководителям российского спорта», — написала Гамова на своей странице в Instagram. 0

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