Адиев: Если бы мы проиграли «Уралу», то никто бы по головке не погладил

Главный тренер «Анжи»рассказал о победе махачкалинцев надв матче 1-го тура РПЛ (1:0).

«Урал владел территориальным преимуществом. Мы это знали, к этому готовились.

Мы старались нивелировать сильные стороны соперника. В какой-то мере это удалось, но все равно игра наша оставляет желать лучшего.

В первом тайме у нас не получался выход из обороны в атаку. Во втором тайме предполагали, что появятся свободные зоны и путём замен хотели перевести игру на чужую половину поля.

Неопределенность, конечно, не может не сказываться, мы все живые люди. СМИ это постоянно озвучивали, у нашей молодежи нервозность была.

Проблемы проблемами, но мы должны готовиться к каждой игре. Если бы мы сегодня проиграли, никто бы по головке не погладил.

Есть президент клуба, ему решать о поощрении Дюпина. Ну а мы, тренеры, как можем поощрить? Выйдет в следующем матче в стартовом составе!», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0