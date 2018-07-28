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    Адиев: Если бы мы проиграли «Уралу», то никто бы по головке не погладил

    Анжи Урал РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о победе махачкалинцев над «Уралом» в матче 1-го тура РПЛ (1:0).

    Магомед Адиев
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    «Урал владел территориальным преимуществом. Мы это знали, к этому готовились.

    Мы старались нивелировать сильные стороны соперника. В какой-то мере это удалось, но все равно игра наша оставляет желать лучшего.

    В первом тайме у нас не получался выход из обороны в атаку. Во втором тайме предполагали, что появятся свободные зоны и путём замен хотели перевести игру на чужую половину поля.

    Неопределенность, конечно, не может не сказываться, мы все живые люди. СМИ это постоянно озвучивали, у нашей молодежи нервозность была.

    Проблемы проблемами, но мы должны готовиться к каждой игре. Если бы мы сегодня проиграли, никто бы по головке не погладил.

    Есть президент клуба, ему решать о поощрении Дюпина. Ну а мы, тренеры, как можем поощрить? Выйдет в следующем матче в стартовом составе!», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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