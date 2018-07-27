Дзюба и Шатов вошли в заявку «Зенита» на сезон

«Зенит» на своем официальном сайте опубликовал заявку на участие в РПЛ в сезоне 2018/19.

В список «А» вошли 20 игроков:

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

Защитники: Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин.

Полузащитники: Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Кристиан Нобоа, Матиас Краневиттер, Роберт Мак, Эмилиано Ригони, Эрнани, Далер Кузяев, Олег Шатов.

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.

Кроме того, за «Зенит»-2, выступающий в первенстве ФНЛ, заявлены Александр Анюков, Илья Скроботов, Евгений Чернов и Антон Заболотный. В соответствии с регламентом они могут принимать участие как и в матчах российской Премьер-лиги, так и в играх ФНЛ.

Юрий Жирков, Эмануэль Маммана и Александр Кокорин будут дозаявлены позже. 0