ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Давид НересДесять вингеров для клубов АПЛ. Среди них есть представитель «Спартака»
  • 15:57
    • Дзюба и Шатов вошли в заявку «Зенита» на сезон
  • 15:37
    • «Анжи» арендовал защитника «Зенита»
  • 13:47
    • «Уфа» планирует построить стадион на 15 тысяч зрителей
  • 13:22
    • «Милан» оставит Гаттузо на посту главного тренера
  • 12:49
    • В результате драки фанатов ЦСКА погиб один человек
    Все новости спорта

    Дзюба и Шатов вошли в заявку «Зенита» на сезон

    Зенит РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    «Зенит» на своем официальном сайте опубликовал заявку на участие в РПЛ в сезоне 2018/19.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В список «А» вошли 20 игроков:

    Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

    Защитники: Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин.

    Полузащитники: Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Кристиан Нобоа, Матиас Краневиттер, Роберт Мак, Эмилиано Ригони, Эрнани, Далер Кузяев, Олег Шатов.

    Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.

  • «Анжи» арендовал защитника «Зенита»
  • Читайте по теме

    • Кроме того, за «Зенит»-2, выступающий в первенстве ФНЛ, заявлены Александр Анюков, Илья Скроботов, Евгений Чернов и Антон Заболотный. В соответствии с регламентом они могут принимать участие как и в матчах российской Премьер-лиги, так и в играх ФНЛ.

    Юрий Жирков, Эмануэль Маммана и Александр Кокорин будут дозаявлены позже. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Под знаком медведя: 10 ожиданий от нового сезона РПЛ
  • Вчера в 03:31
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» — ЦСКА
  • 1.91
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Начнет ли «Локо» защиту титула с победы в Суперкубке?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Сможет ли Эмери насолить своей бывшей команде?
  • «Арсенал» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1,64
    •
  • Что принесет стартовая игра нового сезона?
  • «Урал» — «Анжи». Прогноз и ставки
  • 1,94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Голов в новом сезоне мы тоже ждем побольше Футбол Под знаком медведя: 10 ожиданий от нового сезона РПЛДелимся главными ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ 2018/19 Вчера в 03:310
  • 08:40
    • Осорио покинул пост главного тренера сборной Мексики
  • 07:33
    • Моуринью готов отпустить Дармиана
  • 07:24
    • Экс-тренер сборной Бразилии возглавил «Палмейрас»
    Каллум Хадсон-Одои Футбол От Ампаду до Хадсона-Одои: четверка потенциальных любимчиков СарриСостав «Челси» в новом сезоне должен немного омолодиться 25/07/2018 в 20:040
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Открытие сезона в Нижнем Новгороде
  • 2,95
    •
  • 15:48
    • Потапова впервые вышла в полуфинал турнира WTA
  • 14:16
    • «Сампдория» арендовала нападающего «Ромы»
  • 14:06
    • Российские рапиристы завоевали бронзу в командном турнире на ЧМ
    Неймар. Кадр из игры Игры FIFA 19: топ-5 особенностейНовые черты «лица» продолжения известного футбольного симулятора 25/07/2018 в 12:050
  • 13:59
    • CAS отклонил апелляцию экс-генсека ФИФА на десятилетнее отстранение от футбола
  • 13:36
    • Черчесов: Приглашения есть не только у Головина
  • 13:02
    • Врач «Спартака» назвал Суперкубок самым нелепым трофеем
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие