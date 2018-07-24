Ришарлисон стал игроком «Эвертона»

Ришарлисон де Андраде
twitter.com/Everton
Контракт 21-летнего бразильского игрока с ливерпульским клубом рассчитан на пять сезонов.
«Эвертон» не стал объявлять сумму трансфера, однако, по информации британских СМИ, речь идёт о 50 млн фунтов стерлингов (около 56 млн евро).
Таким образом, Ришарлисон, вероятно, стал самым дорогим приобретением в истории клуба. Прежний рекорд принадлежал полузащитнику Гилфи Сигурдссону (45 млн фунтов).
🌎 | From Brazil to the Blues. Introducing @Richarlison97, who joins #EFC on a five-year deal.— Everton (@Everton) 24 июля 2018 г.
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