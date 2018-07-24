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    Ришарлисон стал игроком «Эвертона»

    Эвертон Уотфорд Трансферы Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    Нападающий «Уотфорда» Ришарлисон де Андраде продолжит карьеру в «Эвертоне», сообщает пресс-служба «ирисок».

    Ришарлисон де Андраде
    Ришарлисон де Андраде
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    Контракт 21-летнего бразильского игрока с ливерпульским клубом рассчитан на пять сезонов.

    «Эвертон» не стал объявлять сумму трансфера, однако, по информации британских СМИ, речь идёт о 50 млн фунтов стерлингов (около 56 млн евро).

    Таким образом, Ришарлисон, вероятно, стал самым дорогим приобретением в истории клуба. Прежний рекорд принадлежал полузащитнику Гилфи Сигурдссону (45 млн фунтов).

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