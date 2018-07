Ришарлисон стал игроком «Эвертона»

Нападающий «Уотфорда»продолжит карьеру в, сообщает пресс-служба «ирисок».

Контракт 21-летнего бразильского игрока с ливерпульским клубом рассчитан на пять сезонов.

«Эвертон» не стал объявлять сумму трансфера, однако, по информации британских СМИ, речь идёт о 50 млн фунтов стерлингов (около 56 млн евро).

Таким образом, Ришарлисон, вероятно, стал самым дорогим приобретением в истории клуба. Прежний рекорд принадлежал полузащитнику Гилфи Сигурдссону (45 млн фунтов).

🌎 | From Brazil to the Blues. Introducing @Richarlison97, who joins #EFC on a five-year deal.

➡️ https://t.co/qX2Moaem9H pic.twitter.com/Y1YiYcBqAu