«Локомотив» представил форму на новый сезон

Московскийпредставил форму на новый сезон. Основной комплект выполнен в красном цвете, гостевой — в белом, а запасной — в фиолетовом.

«Работая над дизайном, мы вдохновлялись яркими моментами выступлений "Локомотива" в Лиге чемпионов. Одним из самых памятных вариантов формы того времени стал монохромный красный комплект, в котором наша команда играла против лучших клубов Европы.

Решив оставить основной цвет выездного комплекта без изменений, мы постарались органично насытить его присутствием двух главных цветов клуба: зелёного и красного. И декоративные конструктивные элементы формы, и номер на спине, и даже логотип нашего генерального спонсора, гармонично сочетаются и ярко выделяются на белой основе», — говорится в сообщении «Локо».

Представляем домашний комплект формы от Under Armour на сезон 2018/19.

❤ В качестве основного цвета комплекта мы выбрали красный. Все декоративные конструктивные элементы формы выполнены в зелёном и белом цветах.#ВоляПобеждать #UnderArmourRussia pic.twitter.com/nM101boXPW — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 23 июля 2018 г.

Представляем выездной комплект формы нашей команды от Under Armour на сезон 2018/19.

🚂 Большую часть выездных и домашних матчей в прошлом сезоне «Локо» сыграл в белом комплекте формы, что, несомненно, делает её талисманом нашего чемпионства.#ВоляПобеждать #UnderArmourRussia pic.twitter.com/cBzBTpiwN5 — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 23 июля 2018 г.

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