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    Лига Европы: результаты жеребьевки третьего раунда квалификации

    Жеребьевка Лига Европы
    В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы.

    Жеребьевка Лиги Европы
    Жеребьевка Лиги Европы
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    В ходе жеребьевки были определены пары соперников в Пути чемпионов и Основном пути. В Пути чемпионов к командам, которые преодолели второй раунд отбора, присоединятся неудачники второго раунда квалификации Лиги чемпионов. В основном пути к 37 победителям предыдущего раунда присоединятся еще 13 команд.

    Результаты жеребьевки

    Путь чемпионов

    Проигравший пары «Лудогорец» (BUL) / «Видеотон» (HUN) — «Зриньски» (BIH) / «Валлетта» (MLT)
    Проигравший пары «Легия» (POL) / «Спартак» Трнава (SVK) — «Дюделанж» (LUX) / «Дрита» (KOS)
    «Сутьеска» (MNE) / «Алашкерт» (ARM) — Проигравший пары ЧФР (ROU) / «Мальме» (SWE)
    «Олимпия» Любляна (SVN) / «Крузейдерс» (NIR) — Проигравший пары БАТЭ (BLR) / ХИК (FIN)
    Проигравший пары «Шкендия» (MKD) / «Шериф» (MDA) — ФК «Санта-Колома» (AND) / «Валюр» (ISL)

    «Корк Сити» (IRL) — Проигравший пары «Селтик» (SCO) / «Русенборг» (NOR)
    «Спартак» Юрмала (LVA) / «Ла-Фиорита» (SMR) — Проигравший пары «Црвена Звезда» (SRB) / «Судува» (LTU)
    «ТНС» (WAL) / «Линкольн Рэд Импс» (GIB) — Проигравший пары «Астана» (KAZ) / «Митьюлланд» (DEN)
    Проигравший пары «Динамо» Загреб (CRO) / «Хапоэль» Беэр-Шева (ISR) — АПОЕЛ (CYP) / «Флора» (EST)
    «Торпедо» Кутаиси (GEO) / «Викингур» (FRO) — Проигравший пары «Кукес» (ALB) — «Карабах» (AZE)

  • «Зенит» и «Уфа» получили соперников по третьему раунду квалификации Лиги Европы
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    • Основной путь

    «Тобол» (KAZ) / «Пюник» (ARM) — «Маккаби» Тель-Авив (ISR) / «Раднички» (SRB)
    «Дунайска Стреда» (SVK) / «Динамо» Минск (BLR) — «Зенит»(RUS)
    Проигравший пары «Аякс» (NED) / «Штурм» (AUT) — «Дандолк» (IRL) / АЕК Ларнака (CYP)
    «Санкт-Галлен» (SUI) / «Сарпсборг» (NOR) — «Риека» (CRO)
    «Истанбул Башакшехир» (TUR) — «Абердин» (SCO) / «Бернли» (ENG)

    «Заря» (UKR) — «Брага» (POR)
    «Хапоэль» Хайфа (ISR) / «Хабнарфьордюр» (ISL) — «Аталанта» (ITA) / «Сараево» (BIH)
    «Генк» (BEL) / «Фола» (LUX) — «Шахтер» Солигорск (BLR) / «Лех» (POL)
    «Вииторул» (ROU) / «Витесс» (NED) — Проигравший пары ПАОК (GRE) / «Базель» (SUI)
    «Нордшелланд» (DEN) / АИК (SWE) — «Партизан» (SRB) / «Тракай» (LTU)

    «Хиберниан» (SCO) / «Астерас» (GRE) — «Мольде» (NOR) / «Лячи» (ALB)
    «Хайдук» (CRO) / «Славия» София (BUL) — «Рудар» Веленье (SVN) / «Стяуа» (ROU)
    «Севилья» (ESP) / «Уйпешт» (HUN) — «Жальгирис» (LTU) / «Вадуц» (LIE)
    «Сигма» (CZE) — «Кайрат» (KAZ) / «Алкмаар» (NED)
    «Бальцан» (MLT) / «Слован» Братислава (SVK) — «Рапид» (AUT)

    «Юргорден» (SWE) / «Мариуполь» (UKR) — «Вентспилс» (LVA) / «Бордо» (FRA)
    ЦСКА София (BUL) / «Адмира» (AUT) — «Стяьрнан» (ISL) / «Копенгаген» (DEN)
    «Олимпиакос» (GRE) — «Люцерн» (SUI)
    «Осиек» (CRO) / «Рейнджерс» (SCO) — «Чихура» (GEO) / «Марибор» (SVN)
    «Гурник» (POL) / «Тренчин» (SVK) — «Фейеноорд» (NED)

    «Ягеллония» (POL) / «Риу Аве» (POR) — «Гент» (BEL)
    «Спартак» Суботица (SRB) / «Спарта» Прага (CZE) — «Брондбю» (DEN)
    «Уфа»(RUS) / «Домжале» (SVN) — «Гонвед» (HUN) / «Прогрес» (LUX)
    «Б-36» (FRO) / «Бешикташ» (TUR) — ЛАСК (AUT) / «Лиллестрем» (NOR)
    «Железничар» (BIH) / «Аполлон» Лимасол (CYP) — «Динамо» Брест (BLR) / «Атромитос» (GRE)
    «РБ Лейпциг» (GER) / «Хэкен» (SWE) — «У Крайова» (ROU)

    Матчи этой стадии пройдут 9 и 16 августа. 0

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