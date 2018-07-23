Дзюба: Нам было больно и тяжело

Нападащийрассказал о том, как команда отошла от неудачи в четвертьфинале домашнего мундиаля, когда по итогам серии пенальти дальше прошла

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«После того, как все закончилось, нам было больно и тяжело. Не сразу удалось отойти, потому что мы хотели большего. Понятно, что аппетит приходит во время еды, и он действительно пришел, ведь полуфинал был совсем рядом. По прошествии некоторого времени я пришел к выводу: главной нашей победой стало то, что вся страна объединилась, испытала массовую гордость за себя и всех нас. Люди болели, переживали, и благодаря этому, на кураже, нам удалось сравнять счет в матче с Хорватией.

Я сейчас испытываю огромное удовольствие, когда узнают бабушки; дети стали играть во дворах не в Криштиану Роналду и Месси, а в футболистов сборной России. Это самое потрясающее, что только может быть.

Когда выезжал в Петербург на "Сапсане" и стоял возле поезда, ко мне подошел мальчик, крепко обнял за ногу, и, не отпуская минут пять, рассказывал взахлеб, что начал заниматься футболом, что он будет стараться и в будущем станет игроком сборной России. Честно говоря, чуть опять не прослезился», — цитирует Дзюбу пресс-служба «Зенита». 0