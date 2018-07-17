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    Слуцкий: Уверен, что к началу сезона «Локо» подойдет в оптимальном состоянии

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    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Локомотивом» (3:0) на сборе в Австрии.

    Юрий Семин и Леонид Слуцкий
    Юрий Семин и Леонид Слуцкий
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    «Понятно, что "Локомотив" пока не в оптимальном состоянии. Не все лидеры вернулись в расположение команды с чемпионата мира. Миранчуки прилетели на сбор совсем недавно.

    Чемпионат мира внес коррективы в подготовку. Это объективные причины. Но у меня нет сомнений, что к началу сезона "Локомотив" подойдет в оптимальном состоянии.

    Как раз обсуждали молодых футболистов с Юрием Павловичем. Понятно, что некоторые игроки мне знакомы — тот же Лысов, который уже выходил на поле в премьер-лиге, или Жемалетдинов.

    Следить за другими ребятами было сложнее, потому что я уже полтора года не работаю в России.

    Что касается Голландии, здесь в любой команде много молодежи, которая не только попадает в заявку, но и регулярно выходит на поле», — приводит слова тренера пресс-служба «Локо».

    Высказал Слуцкий и мнение о предстоящемматче за Суперкубок между «Локомотивом» и ЦСКА.

    «Объективного взгляда у меня быть не может, потому что я болею за ЦСКА в любых соревнованиях.

    Суперкубок — это хорошая афиша. Товарищеский матч повышенной ответственности, как говорил Евгений Гинер. Но это все-таки трофей, который "Локомотив" и ЦСКА постараются взять.

    Могу пожелать обеим командам яркой игры», — рассказал Слуцкий. 0

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