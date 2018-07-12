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    Креспо: Латиноамериканцам нужно обратить внимание на силу сборных из Европы

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Хорватии Сборная Аргентины Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо считает, что латиноамериканские команды должны обратить внимание на разницу в силе между ними и европейскими сборными.

    Эрнан Креспо
    Эрнан Креспо
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    Представители Латинской Америки не вышли в полуфинал чемпионата мира, который проходит в России.

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    • «Исторически европейцы были сильнее, чем мы. Мы отличались от них лучшей техникой, а сейчас, как видим, мы все еще не прибавили в силе.

    И мне кажется, что на это мы должны обратить внимание», — сказал Креспо «Р-Спорт».

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    В финале чемпионата мира 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве встретятся сборные Франции и Хорватии.

    «Это будет удивительный финал. И в финале никакое значение не будут иметь прежние заслуги», — добавил Креспо, выступавший за сборную Аргентины в 1995-2007 годах. 0

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