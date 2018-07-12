Бывший защитник «Зенита» продолжит карьеру в «Парме»

«Парма» на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с защитником

Соглашение итальянского клуба, вернувшегося в Серию A, с 36-летним футболистом рассчитано на один сезон.

Защитник был в заявке сборной Португалии на чемпионате мира, но не провел на турнире ни одной минуты. Впрочем, он получил дополнительное время на отдых, поэтому присоединится к новой команде чуть позже.

Последним клубом Алвеша, который выступал за «Зенит» с 2010 по 2013 годы, был шотландский «Рейнджерс». В его составе Алвеш провел 25 официальных матчей, в которых забил два гола. 0