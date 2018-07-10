«Монако» приобрел защитника «Торино»

«Монако» приобрел у «Торино» защитника информирует официальный сайт клуба.

Соглашение «монегасков» с 23-летним футболистом рассчитано на пять лет.

«Я счастлив присоединиться к "Монако". За последние два сезона этот клуб продемонстрировал, что по праву является европейским грандом.

"Монако" — это амбициозный проект и я счастлив быть его составляющим. Я с предвкушением жду начала работы с опытным тренерским штабом и сильными игроками.

Я приложу все силы, чтобы добиться прогресса под красно-белыми цветами и принести пользу клубу», — заявил Баррека.

Вместе со сборной Италии до 21 года защитник дошел до полуфинала Евро 2017. Всего Антонио провел 20 игр, защищая цвета молодежной команды «скуадры адзурры». 0