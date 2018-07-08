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    Экс-форвард «Рубина» и «Зенита» близок к переходу в «Ньюкасл»

    Трансферы Футбол Англии Ньюкасл Вест Бромвич
    Экс-нападающий «Рубина» и «Зенита» Соломон Рондон близок к трансферу в «Ньюкасл».

    Соломон Рондон
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    Как сообщает The Sun, «сороки» выкупят контракт Рондона у «Вест Бромвича», заплатив отступные в размене 16,5 миллионов фунтов. Отмечается, что клубы уже близки к завершению сделки.

    Трансфер Рондона может стать для «Ньюкасла» рекордным. На данный момент рекордную сумму за игрока «сороки» заплатили для того, чтобы 13 лет назад подписать Майкла Оуэна — 16 миллионов.

    Напомним, по итогам прошлого сезона «Вест Бромвич» вылетел из АПЛ.

    В прошлом сезоне 28-летний Рондон сыграл за «Вест Бромвич» в 40 матчах, забил 10 голов и сделал 4 голевые передачи. 0

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