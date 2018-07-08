Экс-форвард «Рубина» и «Зенита» близок к переходу в «Ньюкасл»

Экс-нападающийблизок к трансферу в

Как сообщает The Sun, «сороки» выкупят контракт Рондона у «Вест Бромвича», заплатив отступные в размене 16,5 миллионов фунтов. Отмечается, что клубы уже близки к завершению сделки.

Трансфер Рондона может стать для «Ньюкасла» рекордным. На данный момент рекордную сумму за игрока «сороки» заплатили для того, чтобы 13 лет назад подписать Майкла Оуэна — 16 миллионов.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Вест Бромвич» вылетел из АПЛ.

В прошлом сезоне 28-летний Рондон сыграл за «Вест Бромвич» в 40 матчах, забил 10 голов и сделал 4 голевые передачи. 0