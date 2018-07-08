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    Сборная Испании завершила сотрудничество с Йерро

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Испании Футбол Испании Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Испании объявила об уходе Фернандо Йерро с поста главного тренера команды, а также спортивного директора.

    Фернандо Йерро
    Фернандо Йерро
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    Как сообщила Королевская федерация футбола Испании, Йерро, который был тренером команды на чемпионате мира-2018, отказался возвращаться на пост спортивного директора, поэтому контракт с ним был расторгнут.

    Йерро был спортивным директором сборной Испании с 2007 по 2011 год и с ноября 2017 года.

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