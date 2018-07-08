Сборная Испании завершила сотрудничество с Йерро

объявила об уходес поста главного тренера команды, а также спортивного директора.

Как сообщила Королевская федерация футбола Испании, Йерро, который был тренером команды на чемпионате мира-2018, отказался возвращаться на пост спортивного директора, поэтому контракт с ним был расторгнут.

Йерро был спортивным директором сборной Испании с 2007 по 2011 год и с ноября 2017 года.

Напомним, после увольнения Хулена Лопетеги Йерро не сумел добиться успеха с командой на чемпионате мира-2018. Сборная Испании покинула турнир в 1/8 финала, проиграв в серии пенальти сборной России. 0