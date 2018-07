Форвард «Рубина» попал в аварию

Нападающийпопал в ДТП в Иране, сообщает портал calcio iraniano.

По данным издания, ДТП произошло в 05:30 утра на одной из местных трасс. Столкнулись около десяти автомобилей, в том числе «Порше», в котором находились Азмун и его шурин.

Отмечается, что Азмун получил небольшое повреждение подбородка. Игроку оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.

В минувшем сезоне Азмун провел 28 матчей в составе «Рубина» и забил 5 голов.

Sardar Azmoun, thankfully, did not receive any damage, but was involved in an accident today. He is having an interesting summer. pic.twitter.com/3DIXZlKrHi