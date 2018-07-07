Пикфорд — эталон современного вратаря, считает Саутгейт

Вратарь сборной Англииявляется эталоном современного голкипера, заявил главный тренер команды

Сборная Англии в субботу в Самаре победила команду Швеции со счетом 2:0 в 1/4 финала чемпионата мира. Пикфорд был признал лучшим игроком матча.

«Для меня Пикфорд — это эталон современного вратаря. Его игра ногами, то, как он быстро работает в воротах, — это было великолепно.

В английской премьер-лиге много навесов, и ему не всегда приходится применять эти качества в чемпионате страны.

Но сегодня он замечательные пасы раздавал. Это тот футбол, который мы должны развивать в сборной.

Сейчас я переживаю лучшие дни в моей тренерской работе. У нас прекрасный менталитет.

Ребята скромны, они прекрасно понимали, как реализовать те идеи, которые позволили бы нам добиться сегодняшнего результата.

Без работы нашего тренерского штаба я бы ничего не добился. Они лучшие люди для меня. Мы давно вдали от дома, я потерял счет дням, и без нужных людей очень сложно что-то сделать.

На самом деле столько людей помогли нам добиться такого, про них нельзя забывать», — приводит слова тренера «Р-Спорт». 0