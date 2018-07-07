Модрич считает выход России в четвертьфинал ЧМ-2018 заслуженным

Капитан сборной Хорватииподелился ожиданиями от матча с командой России в 1/4 финала ЧМ-2018.

«Сборная России — домашняя команда, очень крепкая, они упорно работают и сражаются как команда. Они показали это против сборной Испании, являлись аутсайдерами с маленькими шансами.

В итоге, они победили по пенальти при поддержке своих болельщиков. Российские футболисты много бегали, много боролись и были вознаграждены за это. Они в четвертьфинале, где никто не ожидал их увидеть. Если вы спросите меня, то скажу, что они заслужили это.

Мы ожидаем сложный матч против россиян. Мы должны сыграть намного лучше, чем со сборной Дании, что, я уверен, у нас получится. Я верю, что это не конец для нас и эта команда может намного больше. Я верю, что мы покажем это против сборной России, хотя это будет тяжелая игра», — сказал Модрич в интервью пресс-службе ФИФА. 0