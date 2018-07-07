Тренер сборной Швеции: Англия была лучше нас

Главный тренер сборнойпрокомментировал поражение от национальной команды(0:2) в матче 1/4 финала ЧМ-2018.

«Мы столкнулись с очень хорошим соперником. Пришлось догонять команду с пятью защитниками. У нас были возможности забить, но не удалось. Они были лучше, чем мы. Поздравляю Англию.

На скамейке запасных было из кого выбирать. Первые наши замены были прекрасны, и мы могли бы сделать их и раньше. Но мы давали возможность проявить себя игравшим футболистам.

Думаю, Англия достаточно хороша, чтобы выиграть этот ЧМ. Они сильные, тяжёлые и — надо отдать должное их тренеру — хорошо организованные. Что касается моего будущего, то у меня сейчас нет никаких мыслей об этом. Давайте обсудим это в другой раз», — цитирует Андерссона «Чемпионат». 0