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    В Казани родители назвали ребенка в честь Месси

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    Родители в Казани на минувшей неделе назвали ребенка Лионелем в честь аргентинского футболиста Лионеля Месси, информирует мэрия Казани.

    Лионель Месси
    Лионель Месси
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    «В Казани родители назвали ребенка в честь аргентинского футболиста Месси — Лионель. Среди других редких имен, которыми родители назвали своих малышей — Доминик, Галиябану, Анетта, Робия, Юлия, Альберт, Милан, Зиннур, Ильина.

    Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Артем, Аяз, Радмир, Тимур, Ясмина, Екатерина, Дарья, Дамир, Арсений, Мария», — сообщается в материале.

    На прошлой неделе Месси побывал в столице Татарстана, где в матче 1/8 финала в составе сборной Аргентины проиграл Франции (3:4). 0

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