В Казани родители назвали ребенка в честь Месси

Родители в Казани на минувшей неделе назвали ребенка Лионелем в честь аргентинского футболиста информирует мэрия Казани.

«В Казани родители назвали ребенка в честь аргентинского футболиста Месси — Лионель. Среди других редких имен, которыми родители назвали своих малышей — Доминик, Галиябану, Анетта, Робия, Юлия, Альберт, Милан, Зиннур, Ильина.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Артем, Аяз, Радмир, Тимур, Ясмина, Екатерина, Дарья, Дамир, Арсений, Мария», — сообщается в материале.

На прошлой неделе Месси побывал в столице Татарстана, где в матче 1/8 финала в составе сборной Аргентины проиграл Франции (3:4). 0