«Локомотив» хочет арендовать хавбека ПСЖ и выкупить Эдера

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Польши, выступавший в прошлом сезоне за «Вест Бромвич», может продолжить карьеру в «Локомотиве».

Также московский клуб рассматривает возможность выкупа у «Лилля» контракта португальского нападающего Эдера, который в минувшем сезоне играл за «железнодорожников» на правах аренды.

«"Локомотив" — это та команда, которая может удивить трансферами. В частности, клуб рассматривает вариант аренды футболиста сборной Польши и ПСЖ Гжегожа Крыховяка. Также "Локомотив", возможно, вернется к идее приобретения нападающего Эдера», — сообщил журналист Нобель Арустамян в эфире проиграммы «Секретные материалы».

30-летний Эдер перешел в «Локомотив» летом 2017 года на правах аренды с опцией выкупа. На счету форварда 18 матчей и четыре гола в РФПЛ в сезоне-2017/18.

28-летний Крыховяк провел в прошом сезоне 27 матчей в АПЛ и отметился двумя голевыми передачами. «Вест Бромвич» по итогам сезона покинул английскую Премьер-лигу. 0