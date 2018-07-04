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    Защитника «Дженоа» перешел в «Торино»

    Трансферы Серия A Футбол Италии Дженоа Торино Календарь Серии А
    «Торино» объявил о трансфере защитника «Дженоа» Армандо Иццо, сообщает официальный сайт «быков».

    Армандо Иццо
    Армандо Иццо
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    26-летний итальянец подписал контракт с клубом из Турина до лета 2023 года.

    Сумма трансфера составила 8 миллионов евро. Еще 2 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

    «Я выбрал "Торино", потому что футбол для меня — это радость, чистая страсть и возможность играть перед болельщиками, которые настолько привязаны к своей команде.

    Хочу поблагодарить президента "Дженоа" Прециози и весь мир Генуи за их любовь и благодарность. Я очень счастлив и готов отдать всего себя во благо команды», — сказал Иццо.

    В составе «Дженоа» Иццо провел четыре сезона и сыграл в 101 матче, забив два гола. 0

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