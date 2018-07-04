Защитника «Дженоа» перешел в «Торино»

объявил о трансфере защитника, сообщает официальный сайт «быков».

26-летний итальянец подписал контракт с клубом из Турина до лета 2023 года.

Сумма трансфера составила 8 миллионов евро. Еще 2 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

«Я выбрал "Торино", потому что футбол для меня — это радость, чистая страсть и возможность играть перед болельщиками, которые настолько привязаны к своей команде.

Хочу поблагодарить президента "Дженоа" Прециози и весь мир Генуи за их любовь и благодарность. Я очень счастлив и готов отдать всего себя во благо команды», — сказал Иццо.

В составе «Дженоа» Иццо провел четыре сезона и сыграл в 101 матче, забив два гола. 0