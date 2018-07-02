Состав сборной Хорватии дороже российского на 202 млн евро

Суммарная стоимость футболистов, включенных в заявку сборнойна чемпионат мира, составляет 364 миллиона евро, сообщает интернет-портал Transfermarkt.

Это на 202,2 млн больше, чем стоимость российской команды (161,8 млн евро).

В четвертьфинале чемпионата мира-2018 сборная России сыграет с Хорватией. Игра состоится 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи, начало — в 21:00 по московскому времени.

6 самых дорогих игроков сборной России: Александр Головин (18 млн), Федор Смолов (16), Марио Фернандес (16), Алан Дзагоев (15), Алексей Миранчук (14), Игорь Акинфеев (10).

6 самых дорогих игроков сборной Хорватии: Иван Ракитич (50 млн), Иван Перишич (40), Матео Ковачич (30), Андрей Крамарич (27), Марсело Брозович (27), Лука Модрич (25). 0