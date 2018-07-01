Неймару нужно пять-шесть матчей для обретения максимальной формы

Главный тренер сборной Бразилиипреддверии матча 1/8 финала ЧМ-2018 против команды Мексики рассказал об игровой форме

«Есть много вещей, о которых мы говорим в раздевалке, но далеко не все из них следует озвучивать.

Неймар играл фантастически, помогал флангам, переключениям, завершению атак.

Не знаю, как он будет играть, но мы следили за всеми тренировками, отслеживаем все данные.

У него был средний показатель, который превышал показатели других игроков, но пока еще этот показатель недотягивает до показателей самого Неймара.

Ему нужно пять или шесть матчей, чтобы обрести максимальную форму. Надеюсь, что он сыграет все эти матчи и дойдет до цели», — приводит слова Тите «Р-Спорт». 0