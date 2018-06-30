Уругвай — Португалия 1:0 после первого тайма

Сборнаяобыгрывает командупосле первого тайма матча 1/8 финала чемпионата мира.

Счет встречи, проходящей в Сочи, после первых 45 минут — 1:0.

Подопечные Оскара Табареса вышли вперед уже на 7-й минуте, когда Луис Суарес выполнил подачу с левого фланга на дальнюю штангу, а Эдинсон Кавани, выскочив из-за спин защитников, головой поразил ближний верхний угол.

Также неплохой момент на 22-й минуте имел Суарес, который коварно пробил низом со штрафного, но Руй Патрисиу спас свою команду.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

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