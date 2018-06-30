Дзюба рассказал о познаниях в испанском языке

Нападающий сборной Россиипризнался, что знает несколько выражений на испанском языке.

«Ola! Como estas! (Привет, как дела?) Могу матом поругаться, но нет», — приводит слова Дзюбы пресс-служба РФС.

«Посещения есть, семьи могут приехать. Семьи точно никого не отвлекают, если есть желание и возможность, то приезжают. Уделить два часа семье — в этом нет ничего страшного. Для нас всех это матч жизни, огромная сказка и праздник. Если для Испании это если не будничный… Они часто играют в плей-офф, а для нас это матч жизни. Мы просто должны умереть на поле и показать не просто максимум, а 200-300 процентов. Живем этой мечтой, готовимся к этому. Мечта и желания должны соответствовать тому, что будет происходить на поле. Все наши мысли о том, чтобы быть достойными и показать результат, который для всех будет шоком. Мы к этому стремимся», — добавил форвард.

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