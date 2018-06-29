Табарес: Выйдем против Португалии чтобы побеждать, а не чтобы скучать

Главный тренер сборной Уругваязаявил, что его команда в матче 1/8 финала чемпионата мира против Португалии хочет показать свою лучшую игру.

Встреча состоится 30 июня в Сочи. Уругвайцы вышли с первого места в группе А, португальцы стали вторыми в группе В.

«Считаю, что сейчас мы ближе, чем когда бы то ни было, к достижению своих целей.

У нас есть определенное спокойствие в подходе к этому матчу, и мы должны создавать возможности для своих игроков.

Сборная Португалии — чемпион Европы, но мы фокусируемся только на играх, мы очень хорошо подготовились к этому матчу.

Конечно же, соперник высококачественный, просто не будет, но нет времени думать о разных сценариях, по которым мог бы протекать этот матч.

Несмотря на какие-то детали, мы все должны сдерживать свои эмоции и показывать лучшее на поле.

У португальцев завтра на поле могут быть несколько чемпионов Европы, это говорит о качестве всей команды.

Криштиану Роналду обладает отличными данными, к тому же он капитан и лидер сборной Португалии — это дополнительный фактор. Мы все коллективно должны попытаться сдержать и ограничить его.

Мы не думаем, что матч может стать скучным, ведь выйдем на поле, чтобы побеждать, а не для того, чтобы скучать», — цитирует ТАСС Табареса.

Уругвайские футболисты одержали три победы в трех матчах группы А — над сборными Египта (1:0), Саудовской Аравии (1:0) и России (3:0).

Португальцы обыграли команду Марокко (1:0) и добились ничьих с испанцами (3:3) и иранцами (1:1). 0