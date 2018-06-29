Суарес: Мою мотивацию на матч с Португалией вы увидите на поле

Нападающий сборной Уругваярассказал, насколько команда готова к матчу 1/8 финала чемпионата мира против Португалии.

Встреча команд состоится 30 июня в Сочи. На групповом этапе Уругвай выиграл три матча, в последнем разгромив Россию со счетом 3:0.

«Игра очень важная, завтрашний матч будет сложным. Нам важно будет сконцентрироваться только на том, что будет завтра, мы хотим спокойно подготовиться к этому матчу, нам поможет все, что было накоплено раньше.

Конечно же, я лучше себя чувствую по сравнению с началом турнира, потому что первый матч был в некотором смысле разочаровывающим.

После матча начинаешь думать о нем, разговаривать с тренером и другими игроками, потом уже, может быть, не нужна какая-то дополнительная мотивация, а мотивацию на завтра я ощущаю сполна и соответствующим образом готовлюсь, завтра вы все увидите на поле.

Конкуренция с Кавани? Мы давно друг друга знаем, более десятка лет мы вместе находимся в национальной сборной. Соперничества нет, мы оба играем за Уругвай и будем делать все, что можно, для победы», — цитирует ТАСС Суареса. 0