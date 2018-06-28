Англия — Бельгия 0:1, обзор матча

одержала победу над(1:0) в заключительном матче группового этапа чемпионат мира по футболу.

Встреча 3-го тура группы G прошла в Калининграде. Главный арбитр — Дамир Скомина из Словении.

В первом тайме Бельгия часто катала мяч в центре поля — команда Роберто Мартинеса не слишком была заряжена на атаку, Англия также лишний раз в прессинг не шла, болельщики к концу тайма начали освистывать обе команды.

Единственный мяч был забит на 51-й минуте. Аднан Янузай на правом фланге отыгрался с Тилемансом, вошёл в штрафную площадь, обыграл Роуза и отправил мяч в дальний угол ворот, Пикфорд был бессилен.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Бельгия с 9 очками возглавила группу G, Англия с 6 очками на 2-й строке таблицы.

Третье место в группе у команды Туниса (3 очка), которая в Саранске обыграла Панаму, замыкающую таблицу с 0 очков.

Бельгия в 1/8 финала встретится с командой Японии занявшей второе место в группа Н. Англия сыграет с победителем группы H — Колумбией.