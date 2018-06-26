ЧМ-2018. Нигерия — Аргентина: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны составы сборныхна матч третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

Матч группы D пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00. Главный арбитр встречи — Джюнейт Чакыр из Турции.

Нигерия: Узохо, Идову, Эконг, Балогун, Омеруо, Ндиди, Этебо, Микел, Муса, Мозес, Ихеаначо.

Аргентина: Армани, Меркадо, Тальяфико, Маскерано, Рохо, Отаменди, Банега, Ди Мария, Перес, Игуаин, Месси.

Букмекеры в данном матче отдают преимущество Аргентине. Коэффициент на ее победу составляет – 1,55, тогда как на успех нигерийцев – 6,50. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.

В параллельной встрече сыграют команды Исландии и Хорватии (прогноз). 0