Иран — Португалия 1:1, обзор матча

сыграла вничью с(1:1) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

Матч 3-го тура группы В прошла в Саранске на «Мордовия Арене». Главный арбитр матча — Энрике Касерес Вильяфанте из Парагвая.

Счет был открыт на 45-й минуте. Адриен Силва сделал передачу пяткой, Рикарду Куарежма дошёл до штрафной и «шведой» послал мяч в дальнюю девятку — без шансов для вратаря.

На 50-й минуте в ворота Ирана был назначен пенальти — Роналду вошёл в штрафную, врезался в Саида и упал. После просмотра видеоповтора судья назначил одиннадцатиметровый, но Криштиану с точки не сумел переиграть голкипера Беиранванда.

На 82-й минуте судья вновь обратился к видепросмотру — Роналду отмахнулся от Пуралиганджи. В итоге дело кончилось желтой карточкой для португальца.

А в компенсированное время пенальти после видеопросмотра был назначен уже в ворота Португалии — защитник в борьбе с Азмуном сыграл рукой. Карим Ансарифард с точки был точен.

На четвертой компенсированной минуте Иран мог выйти вперед — после стремительной контратаки и рикошета в штрафной Мехди Тареми вывалился на ворота, но с острого угла попал в сетку с внешней стороны.

Португалия с 5 очками заняла второе место в группе В, которую с 5 очками возглавила Испания, сыгравшая вничью в параллельном матче с Марокко (2:2).

У команды Ирана 4 очка, марокканцы набрали первое и единственное очко на турнире.

В 1/8 финала Испания встретится с командой России, занявшей второе место в группа А. Португалия сыграет с победителем группы А — Уругваем.