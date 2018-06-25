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    Португалия упустила победу над Ираном и сыграет в 1/8 финала с Уругваем

    Иран — Португалия 1:1, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Португалии Португалия Сборная Ирана Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Португалии сыграла вничью с командой Ирана (1:1) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

    Иран — Португалия
    Иран — Португалия
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    Матч 3-го тура группы В прошла в Саранске на «Мордовия Арене». Главный арбитр матча — Энрике Касерес Вильяфанте из Парагвая.

    Счет был открыт на 45-й минуте. Адриен Силва сделал передачу пяткой, Рикарду Куарежма дошёл до штрафной и «шведой» послал мяч в дальнюю девятку — без шансов для вратаря.

    На 50-й минуте в ворота Ирана был назначен пенальти — Роналду вошёл в штрафную, врезался в Саида и упал. После просмотра видеоповтора судья назначил одиннадцатиметровый, но Криштиану с точки не сумел переиграть голкипера Беиранванда.

    На 82-й минуте судья вновь обратился к видепросмотру — Роналду отмахнулся от Пуралиганджи. В итоге дело кончилось желтой карточкой для португальца.

    А в компенсированное время пенальти после видеопросмотра был назначен уже в ворота Португалии — защитник в борьбе с Азмуном сыграл рукой. Карим Ансарифард с точки был точен.

    На четвертой компенсированной минуте Иран мог выйти вперед — после стремительной контратаки и рикошета в штрафной Мехди Тареми вывалился на ворота, но с острого угла попал в сетку с внешней стороны.

    Португалия с 5 очками заняла второе место в группе В, которую с 5 очками возглавила Испания, сыгравшая вничью в параллельном матче с Марокко (2:2).

    У команды Ирана 4 очка, марокканцы набрали первое и единственное очко на турнире.

    В 1/8 финала Испания встретится с командой России, занявшей второе место в группа А. Португалия сыграет с победителем группы А — Уругваем.

    ЧМ-2018. Группа В
    Иран — Португалия — 1:1 (0:1)
    Голы: Куарежма, 45 (0:1). Ансарифард, 90+3 — с пенальти (1:1)Нереализованный пенальти: Криштиану Роналду (Португалия), 53 (вратарь)Иран: Бейранванд, Резаян, Пуралиганджи, Хоссейни, Хаджсафи (Мохаммади, 56), Тареми, Эззатоллахи (Ансарифард, 76), Эбрахими, Джаханбахш (Годдос, 70), Амири, АзмунПортугалия: Руй Патрисиу, Седрик Суариш, Пепе, Жозе Фонти, Рафаэл Геррейру, Куарежма (Бернарду Силва, 70), Адриэн Силва, Виллиам Карвалью, Жоау Мариу (Жоау Моутинью, 84), Андре Силва (Гонсалу Гедеш, 90+6), Криштиану РоналдуПредупреждения: Рафаэл Геррейру, 33. Хаджсафи, 52. Азмун, 54. Куарежма, 64. Криштиану Роналду, 83. Седрик Суариш, 90+8
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