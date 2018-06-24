Предварительный диагноз Фарфана – сотрясение мозга

Стал известен диагноз нападающего сборной Перу, который накануне получил травму головы на тренировке и был госпитализирован.

Фарфан был отправлен в больницу после столкновения с игроком молодежной сборной Перу Джереми Агирре, после чего упал и потерял сознание.

«На данный момент рабочий диагноз Фарфана – сотрясение головного мозга. Сейчас в максимальном объеме проводится допобследование. Врачи решили оставить его на три дня в больнице, в понедельник его должен осмотреть заведующий отделением. Серьезной угрозы здоровью футболиста нет», – сообщил ТАСС источник, близкий к Фарфану.

Официальные комментарии врачей получить не удалось.

Сборная Перу проиграла две стартовые встречи на чемпионате мира и лишилась шансов выйти в плей-офф. Участие Фарфана в матче против сборной Австралии, который пройдет в Сочи 26 июня, остается под вопросом.