Короче, ЧМ. 22 и 23 июня

Каждое утро в дни проведения чемпионата мира по футболу LiveSport.Ru в рубрике «Короче, ЧМ» рассказывает о том, что было и что будет, всего в нескольких абзацах.

Что вчера?

Бывший московский армеец Ахмед Муса дал Аргентине шанс. Об этом — чуть ниже.

А началось все с того, что Бразилия едва не поплатилась за проделки своих болельщиков, которые потешались с неудач своих аргентинских коллег, — подопечные Тите со скрипом победили Коста-Рику — 2:0 (фото, видео). Конечно, они доминировали на протяжении всего матча, но ничего сделать с соперником не могли. Около двух десятков ударов по воротам ни к чему не привели: почти половина из них была отправлена в молоко, а когда мяч все-таки летел в створ, Кейлор Навас показывал, что не зря играет в мадридском «Реале». От позора «селесао» спасли Филиппе Коутиньо и Неймар, который после финального свистка даже пустил слезу. От радости.

Хочу знать больше! VAR и Неймар. У каждого свои победы

Исландия не так крута, как все думали. То, что не смогли сделать Месси и Ко, удалось нигерийцам, — «африканские бразильцы» победили сенсационных островитян со счетом 2:0 (фото, видео). Основные события развернулись после перерыва — Гернот Рор как следует накачал свою команду, и во втором тайме нигерийцев было не узнать. За дело взялся наш старый знакомый Ахмед Муса. Сначала он воспользовался подачей Мозеса, а затем отличился после блестящего сольного прохода.

Сербы вели в счете, но растерялись и в итоге уступили Швейцарии в самом политизированном матче ЧМ-2018 — 1:2 (фото, видео). Сербия забила уже на пятой минуте — мощнейший удар головой Александара Митровича был слишком хорош. Вообще, первый тайм был просто супер — команды радовали атаками и за 45 минут нанесли 19 ударов на двоих. Так круто на чемпионате не начинал еще никто. Сравняли счет швейцарцы уже после перерыва усилиями Джаки, а когда все шло к ничьей, свое слово сказал Джердан Шакири. Абсолютно заслуженно.

Это всё?

Мохамед Салах очень расстроился досрочному вылету сборной Египта с ЧМ-2018. Чтобы лидер «фараонов» не слишком переживал, ему решили присвоить... звание почетного гражданина Чеченской Республики. Кто стал автором идем, наверное, упоминать не стоит.

Что сегодня?

Бельгия — Тунис. Здесь все вроде бы понятно — класс команд слишком разнится, чтобы можно было говорить об упорной борьбе. Вопрос лишь в том, когда «красным дьяволам» удастся забить первый мяч. С Панамой пришлось повозиться более тайма. Сегодня коррективы, уверены, будут сделаны. Включаем трансляцию со спартаковской «Открытие Арены» в 15:00.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Южная Корея — Мексика. Тут, в общем-то, аналогично. Одна команда в первом туре отправила в нокаут Германию, а вторая была настолько беззубой, что не нанесла ни одного удара в створ за 90 минут игры. И сегодня все вряд ли повернется на 180 градусов. Начало – 18:00.

Германия — Швеция. А вот Германия точно попытается исправиться. Все-таки самолюбие — страшная штука. Хотя проклятие пока действует: чемпионы не могут выйти в 1/8 финала на следующем турнире. Германия, дабы закопать поглубже эту тенденцию, нужно демонстрировать свой класс и злость и побеждать. Начало встречи — 21:00.

Кстати, где смотреть?

Бельгия — Тунис — Первый канал, 14:45

Южная Корея — Мексика — Матч ТВ, 17:45

Германия — Швеция – Первый канал, 20:40

Это всё интересно, хочу ещё! Дневник ЧМ-2018. Спасение Бразилии, дубль Мусы и волевые швейцарцы

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