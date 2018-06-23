Никто в результате инцидента не пострадал
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За 20 минут до посадки пассажиры самолета авиакомпании UTair услышали взрыв, а через несколько секунд в салон стал проникать дым. Некоторые из 70 перуанцев, летевших этим рейсом, предположили, что возгорание произошло в двигателе, из турбины которого пошел дым.
По данным источника, экипаж самолета призвал пассажиров к спокойствию и не стал разъяснять, что именно случилось.
Отметим, что сборная Перу уже вылетела из чемпионата мира, проиграв две стартовые встречи.
Самолет с перуанскими болельщиками загорелся перед посадкой