Самолет с перуанскими болельщиками загорелся перед посадкой

На борту самолета, на котором болельщики сборной Перу возвращались из Екатеринбурга в Москву через Тюмень, произошло возгорание, сообщает RPP.

За 20 минут до посадки пассажиры самолета авиакомпании UTair услышали взрыв, а через несколько секунд в салон стал проникать дым. Некоторые из 70 перуанцев, летевших этим рейсом, предположили, что возгорание произошло в двигателе, из турбины которого пошел дым.

По данным источника, экипаж самолета призвал пассажиров к спокойствию и не стал разъяснять, что именно случилось.

Отметим, что сборная Перу уже вылетела из чемпионата мира, проиграв две стартовые встречи.