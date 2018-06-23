Лосано: Не думаю сейчас об интересе «Реала» и «Барселоны», я сосредоточен на ЧМ

Нападающий сборной Мексики Ирвинг Лосано заявил, что победы над командами Германии и Южной Кореи сплотили футболистов его команды.

В субботу на «Ростов Арене» сборная Мексики победила команду Южной Кореи со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018. Ранее мексиканцы обыграли команду Германии (1:0).

«Этот стадион в Ростове-на-Дону оказался самым приятным для нас из тех двух, на которых мы пока играли на чемпионате мира.

Мы очень довольны тем, как нас приняли болельщики на стадионе. Нас поддерживали максимально.

Эти две победы на чемпионате мира объединили нашу команду, сплотили. Наша задача — максимально использовать преимущество, которое дала нам победа над Южной Кореей», — сказал Лосано.

Ранее отец нападающего ПСВ Хесус Лосано подтвердил, что в настоящее время ведутся переговоры о переходе Ирвинга в «Барселону».

Также в прессе сообщалось о том, что «Реал» и итальянский «Ювентус» интересуются Лосано.

«Сейчас я не думаю об интересе других клубов. Я сосредоточен только на выступлении за сборную Мексики на чемпионате мира. А дальше будет видно.

Если выбирать между "Реалом" и "Барселоной", то я одинаково отношусь к этим командам», — приводит слова Лосано «Р-Спорт».