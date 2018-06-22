ЧМ-2018. Сербия — Швейцария: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы на матч группового этапа чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сыграют сборные Сербии и Швейцарии.

Встреча 2-го тура группы Е состоится в Калининграде и начнется в 21:00 мск. Арбитр — Феликс Брих из Германии.

Сербия: Владимир Стойкович, Бранислав Иванович, Никола Миленкович, Душко Тошич, Александар Коларов, Неманья Матич, Лука Миливоевич, Душан Тадич, Сергей Милинкович-Савич, Филип Костич, Александар Митрович.

Швейцария: Янн Зоммер, Рикардо Родригес, Мануэль Аканджи, Фабиан Шер, Штефан Лихтштайнер, Гранит Джака, Валон Бехрами, Стивен Цубер, Блерим Джемайли, Джердан Шакири, Харис Сеферович.

В первом туре сборная Сербии обыграла команду Коста-Рики (1:0), а Швейцария сыграла вничью с Бразилией (1:1).

Ранее сегодня в рамках второго тура в группе Е сборная Бразилии одержала победу над командой Коста-Рики (фото, пресса).

Букмекеры в матче отдают победу сборной Сербии. Коэффициент на ее победу 2,78. Победа Швейцарии оценивается в среднем в 2,95. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.