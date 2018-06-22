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    В случае увольнения Сампаоли получит неустойку в размере 20 миллионов долларов

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Аргентины Сборная Хорватии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    В случае увольнения главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли национальной федерации придется заплатить ему неустойку в размере 20 миллионов долларов, сообщает TyC Sports.

    Хорхе Сампаоли
    Хорхе Сампаоли
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    58-летний специалист возглавил сборную Аргентины летом 2017 года. Соглашение Сампаоли с Ассоциацией футбола Аргентины рассчитано до чемпионата мира 2022 года.

    Ранее СМИ сообщили, что футболисты сборной Аргентины после поражения от Хорватии (0:3) выступили за отстранение Сампаоли от руководства командой на заключительный матч группового этапа чемпионата мира против команды Нигерии.

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