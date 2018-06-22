В случае увольнения Сампаоли получит неустойку в размере 20 миллионов долларов

В случае увольнения главного тренера сборнойнациональной федерации придется заплатить ему неустойку в размере 20 миллионов долларов, сообщает TyC Sports.

58-летний специалист возглавил сборную Аргентины летом 2017 года. Соглашение Сампаоли с Ассоциацией футбола Аргентины рассчитано до чемпионата мира 2022 года.

Ранее СМИ сообщили, что футболисты сборной Аргентины после поражения от Хорватии (0:3) выступили за отстранение Сампаоли от руководства командой на заключительный матч группового этапа чемпионата мира против команды Нигерии.

Матч между сборными Нигерии и Аргентины состоится 26 июня, встреча пройдет в Санкт-Петербурге. У Аргентины еще остаются теоретические шансы на выход в плей-офф.