Ловрен: У нас был план против Аргентины, а не против Месси

Защитник сборной Хорватиипрокомментировал победу над командой Аргентины (3:0) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира—2018.

«Я отлично себя чувствую. Это великий результат для нашей команды и для всех хорватов.

Мы хотим выйти из группы с первого места. Я верил с самого начала, что мы сможем так сыграть. Мы защищались вместе как команда и получили свои шансы впереди.

Понятно, что мы изучали Месси, он один из лучших игроков на планете, но и его можно было остановить. У нас был план против Аргентины, а не против Месси.

Я уверен, что мы сможем пройти далеко на этом чемпионате. Есть Германия, Испания и Бразилия — это большие команды с громкими именами, а мы андердоги, это нам и помогает. Мы никого не боимся, мы уже обыграли Аргентину 3:0.

Что касается Луки Модрича, то он провел сегодня большой матч и был одним из лучших на поле, он забил красивейший мяч», — цитирует Ловрена «Чемпионат».