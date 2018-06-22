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    Крстаич: Я не думаю, что Швейцария хотела победить больше, чем мы

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    Футболисты сборной Сербии играли на одном уровне со швейцарцами в матче группового этапа чемпионата мира, заявил главный тренер сербов Младен Крстаич.

    Младен Крстаич
    Младен Крстаич
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    Встреча группы Е, прошедшая в пятницу в Калининграде, завершилась со счетом 2:1 в пользу швейцарцев.

    «Что касается первого тайма, то мы были довольны им, мы хорошо работали, хорошо действовали на поле. Однако мы пропустили в достаточно наивной ситуации.

    Я не думаю, что соперник хотел победить больше, чем мы. Мы открыли счет, они отыгрались... В целом, мы играли на одном уровне.

    При ничейном результате мы хотели больше атаковать, прессинговать, сделали замену для усиления атаки.

    А что касается пенальти, то я не хотел бы комментировать действия арбитра, это не моя работа. Поддержкой мы более, чем довольны.

    Я хочу поблагодарить наших российских друзей за гостеприимство. Но хочется отметить и наших болельщиков, и черногорцев», — приводит слова тренера «Р-Спорт».

    В заключительном матче группового этапа сербы сыграют с бразильцами.

    «С самого первого дня, когда мы узнали результат жеребьевки, все нам говорили, что Бразилия — фаворит. Но ничего невозможного нет.

    Да, бразильцы сильные, но у них есть минусы, которые мы постараемся использовать», — заявил Крстаич.

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