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    Ингасон останется в «Ростове»

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    Защитник «Ростова» и сборной Исландии Сверрир Ингасон заявил, что следующий сезон проведет в ростовской команде.

    Сверрир Ингасон
    Сверрир Ингасон
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    «Конечно, я остаюсь. А относительно наших перспектив пока не могу сказать чего-то конкретного — сейчас все мы сосредоточены на чемпионате мира. Уже после него, когда вернусь в команду, будем размышлять о наших задачах в чемпионате страны», — цитируют «Известия» Ингасона.

    «Карпин пожелал нам удачи на чемпионате мира и выразил надежду, что мы все сможем добиться отличных результатов. Думаю, Карпин гордится тем, как мы проявили себя в матче с Аргентиной», — добавил игрок.

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