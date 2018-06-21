Ингасон останется в «Ростове»

Защитник «Ростова» и сборной Исландиизаявил, что следующий сезон проведет в ростовской команде.

«Конечно, я остаюсь. А относительно наших перспектив пока не могу сказать чего-то конкретного — сейчас все мы сосредоточены на чемпионате мира. Уже после него, когда вернусь в команду, будем размышлять о наших задачах в чемпионате страны», — цитируют «Известия» Ингасона.

«Карпин пожелал нам удачи на чемпионате мира и выразил надежду, что мы все сможем добиться отличных результатов. Думаю, Карпин гордится тем, как мы проявили себя в матче с Аргентиной», — добавил игрок.