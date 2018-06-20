Табарес: Было очень жарко, игроки быстро устали

Главный тренер сборной Уругваяпрокомментировал победу над Саудовской Аравией на ЧМ-2018.

В среду на «Ростов Арене» сборная Уругвая победила команду Саудовской Аравии со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира и вышла в 1/8 финала.

В первом матче группового этапа на чемпионате мира сборная Уругвая также со счетом 1:0 победила команду Египта.

«Конечно, я не мог ничего предвидеть. Могу лишь сказать, что команда прогрессирует, растет. Появляются новые футболисты, молодые таланты.

Те, кто еще недавно выступал на уровне молодежных сборных, теперь здесь, на взрослом чемпионате мира. Рядом с такими мастерами, как Кавани, Суарес и Касерес, они растут быстрее.

Хотели заменами поддержать нужный уровень физической готовности. Было очень жарко, игрокам было трудно, они быстро устали. Время шло, а мы не всегда могли добиться того, чего хотели.

Мячом владеть не получалось, приходилось искать другие варианты. Моменты возникали, но их было мало. А Саудовская Аравия очень хотела забить, шла вперед. Мы вышли в плей-офф, это очень хорошо.

Футбол очень субъективен. Было видно, что после поражения от России игроки Саудовской Аравии очень хотели реабилитироваться. И у них многое получалось.

Я поздравил главного тренера с качественной игрой. Но счет был в нашу пользу», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

В заключительном туре группового этапа 25 июня в Самаре сборная Уругвая сыграет с командой России.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля