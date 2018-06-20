Суарес: Сборная Уругвая недовольна своей игрой на ЧМ-2018

Форвард национальной команды Уругваяпризнался, что футболисты его сборной пока не испытывают полного удовлетворения от своей игры на чемпионате мира в России.

В среду на «Ростов Арене» сборная Уругвая победила команду Саудовской Аравии со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира и вышла в 1/8 финала. Суарес забил мяч и был признан лучшим игроком встречи.

«У нас нет чувства полного удовлетворения (от игры) на этом чемпионате мира. Мы добились хорошего результата, вышли из группы, но нам еще есть, что улучшать.

Мы играли сегодня не так, как хотели. Но мы можем гордиться тем, что три чемпионата мира подряд выходим в плей-офф», — цитирует Суареса «Р-Спорт».

В первом матче группового этапа на чемпионате мира сборная Уругвая также со счетом 1:0 победила команду Египта.

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В заключительном туре группового этапа 25 июня в Самаре сборная Уругвая сыграет с командой России.

«Нет, конечно, мы не экономили силы перед встречей с командой России! Ни в каком матче мы не имеем права расслабиться.

Даже думая о следующей игре, стараемся всегда победить. Просто сегодня был сложный матч. Всегда нелегко побеждать на чемпионатах мира», — сказал Суарес журналистам.