Эль-Нени: Нужно побеждать сборную России, другого выхода нет

Полузащитникпрокомментировал предстоящую встречу сона чемпионате мира-2018.

«Мы осознаем сложность предстоящей игры против хозяев турнира, которых будут поддерживать тысячи болельщиков, но у нас нет другого выхода, кроме как победить сборную России», — приводит слова Эль-Нени «Спорт-Экспресс» со ссылкой на «Аль-Ахрам».

«Сборная Египта намерена исключить невыход из группы, как это было 28 лет назад, когда команда в последний раз участвовала на чемпионате мира. После столь длительного отсутствия на чемпионатах мира мы не хотим ограничиваться только тремя играми на групповом этапе, и не собираемся уезжать из России раньше, чем выполним свою задачу и выйдем из группы в плей-офф», — добавил хавбек.

Напомним, Россия и Египет встретятся 19 июня в Санкт-Петербурге. Матч начнется в 21.00 мск.