Осорио: Мы показали всему миру потенциал мексиканских игроков

Главный тренер сборный Мексикизаявил, что победа над сборной Германии не должна расслаблять его подопечных.

Мексиканцы в воскресенье в «Лужниках» обыграли действующих чемпионов мира немцев со счетом 1:0.

Следующий матч команда Осорио проведет 23 июня в Ростове-на-Дону со сборной Южной Кореи, а завершит групповой этап встречей с командой Швеции, которая пройдет 27 июня в Екатеринбурге.

«Нам предстоит играть со сборной Швеции, и это – крепкий орешек. Достаточно вспомнить, что именно они "выгнали" с чемпионата мира Италию.

Мне хотелось бы сказать, что мы будем отдыхать в следующем матче, но это вряд ли получится», — сказал Осорио.

Тренер отметил, что успехи мексиканской сборной связаны с тем, что национальная федерация футбола создала платформу, которая работает по четырем ключевым направлениям, «в том числе с психологией, с тактическими и аналитическими планами».

«Я действительно очень доволен результатом (сегодняшней игры) – это громадная веха в развитии мексиканского футбола.

Мы показали всему миру, что у нас есть игроки, имеющие большой потенциал профессионального роста. В том числе и для того, чтобы успешно играть в Европе.

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Я всегда напоминаю игрокам, что весь психологический груз, как и ответственность за результат, лежат на моих плечах и что все это вообще не должно их волновать.

Даже если мы проигрываем, это, прежде всего, моя вина. Они ведь полностью доверяют моим знаниям, моему выбору стратегии и тактики», — цитирует Осорио «Р-Спорт».