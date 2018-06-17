Мексика ведет в матче с Германией благодаря голу Лосано

уступает(0:1) после первого тайма матча группового этапа чемпионата мира по футболу-2018.

Встреча 1-го тура группы F проходит в столичных «Лужниках». Главный арбитр матча — Алиреза Фагани из Ирана.

Единственный мяч был забит на 35-й минуте. Хавьер Эрнандес получил мяч на ход из центра поля, а затем выполнил передачу на Ирвинга Лосано, который получил мяч на левом углу штрафной площади, немного сместился в центр и затем отправил мяч в ближний угол ворот.

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