Пике заявил о склонности Роналду к ныркам

Защитник сборной Испаниипрокомментировал ничью с Португалией (3:3) в стартовом матче ЧМ-2018.

Игрок «Барселоны» усомнился в справедливости назначения пенальти в начале игры.

«Мы создали больше опасных моментов, а соперник нанес три удара и забил три гола. Порой такие игры случаются.

Когда в первом матче на чемпионате мира в твои ворота быстро назначается пенальти и соперник выходит вперед, то итоговые ощущения от игры можно назвать неплохими. У Роналду есть склонность нырять.

Что касается ошибки Де Хеа, то все сталкиваются с этим. Я уверен, что в самые важные моменты он будет таким, каким мы привыкли всегда его видеть. Это совсем не из-за недостатка уверенности или чего-то в этом духе. Давид – наш вратарь, и он доказывал это много лет», – приводит слова Пике Marca.