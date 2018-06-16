Тите: Неймар пока не готов на сто процентов

Главный тренер сборной Бразилиирассказал о состоянии игроков перед матчем со Швейцарией на ЧМ-2018.

Матч Бразилия — Швейцария состоится 17 июня в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена».

«Неймар пока не готов на сто процентов. Но он физически одарён, у него потрясающие спринтерские качества. Неймар не растерял этих качеств и хорошо восстановился, но пока еще не полностью.

Что касается Фреда, то он не набрал игровые кондиции и не сыграет. Все остальные готовы», — приводит слова Тите Terra.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

На групповом этапе мирового первенства в России сборные Бразилии и Швейцарии сыграют с национальными командами Коста-Рики и Сербии.