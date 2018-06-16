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    Тите: Неймар пока не готов на сто процентов

    Сборная Бразилии Сборная Швейцарии Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о состоянии игроков перед матчем со Швейцарией на ЧМ-2018.

    Неймар
    Неймар
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    Матч Бразилия — Швейцария состоится 17 июня в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена».

    «Неймар пока не готов на сто процентов. Но он физически одарён, у него потрясающие спринтерские качества. Неймар не растерял этих качеств и хорошо восстановился, но пока еще не полностью.

    Что касается Фреда, то он не набрал игровые кондиции и не сыграет. Все остальные готовы», — приводит слова Тите Terra.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    На групповом этапе мирового первенства в России сборные Бразилии и Швейцарии сыграют с национальными командами Коста-Рики и Сербии.

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