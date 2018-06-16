Газзаев призвал «снять все вопросы» в игре с Египтом

Экс-наставник ЦСКАвысказал мнение о предстоящем матче группового этапа ЧМ-2018 между сборными России и Египта.

Встреча состоится 19 июня.

«Не хочу давать прогнозы и оценивать шансы России в матче с Египтом. Скажу одно: следующая игра для нас – определяющая, и в ней надо решить свою судьбу, снять все вопросы. Нужно победить Египет – и гарантировать себе выход в плей-офф. Не сомневаюсь, что во втором туре Уругвай без особых проблем разберется с Саудовской Аравией, и тогда к заключительному туру и у них, и у нас будет по шесть очков, а египтяне вместе с аравийцами могут заранее паковать чемоданы.

А вот поражение от Египта поставит нашу сборную в очень тяжелое положение. Да и ничья не факт что окажется в нашу пользу. Придется, скорее всего, считать разность мячей. В этом смысле очень здорово, что мы выиграли у аравийцев так крупно – "плюс 5". Но полагаю, что и Египту в третьем туре не составит труда забить много Саудовской Аравии. В общем, повторю еще раз: надо играть с Египтом на победу, брать верх и после этого спокойно готовиться к плей-офф.

Что касается перспектив Салаха, то у меня нет ни малейших сомнений, что он выйдет на поле против России. Его намеренно поберегли, потому что понимали – именно встреча с нами станет матчем жизни и смерти. Кстати, у меня была похожая травма, как у Салаха. В 1978 году, в своем первом матче за сборную СССР против Ирана (Газзаев тогда вышел на замену вместо Ярцева на 55-й минуте, а на 73-й был заменен из-за повреждения. – Прим. ред.), я порвал акромиально-ключичную связку левого плеча. Восстановление заняло 21 день, после этого я вышел на поле. С тех пор столько лет прошло – медицина ушла очень далеко вперед, врачи научились гораздо быстрее возвращать в строй футболистов. Салах травмировал плечо 26 мая, а игра с Россией – 19 июня. Так что не вижу причин, чтобы форвард Египта пропустил и этот матч», — передает слова Газзаева «Спорт-Экспресс».