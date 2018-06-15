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    Ситуация в «Волгаре» вызывает опасения, завил глава профсоюза игроков

    Волгарь ФНЛ Футбол России РФС Календарь ФНЛ
    Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов сообщил, что существует вероятность конфликта между футболистами «Волгаря» и руководством астраханского клуба.

    Футболисты «Волгаря»
    Футболисты «Волгаря»
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    «Как известно, "Волгарь" стал одним из тех клубов, который испытал на себе финансовые трудности в прошедшем сезоне. Эти проблемы не позволили ему получить лицензию на участие в следующем сезоне в первенстве ФНЛ. Скорее всего, команда будет играть в ПФЛ.

    Сейчас большинство футболистов хочет покинуть клуб, но они находятся в подвешенном состоянии. Руководство "Волгаря" намерено серьёзно уменьшить фонд заработной платы, однако при этом отказывается отпускать игроков в другие клубы. Профсоюз всерьез обеспокоен такой позицией, поскольку она ни к чему хорошему не приведет. Во-первых, клубу ещё необходимо получить лицензию для участия в ПФЛ в следующем сезоне. И не факт, что это получится сделать, учитывая те проблемы, которые существуют. А во-вторых, даже если клуб и получит лицензию, для футболистов изменятся условия работы. Есть сомнения, что "Волгарь" сможет выполнять те обязательства, которые прописаны сейчас в контрактах с игроками. Клуб покинул ФНЛ не по спортивному принципу. Думается, что ребята в концовке прошедшего сезона не для того бились в каждой игре, оставляя клуб в ФНЛ, чтобы потом оказаться в настоящей ситуации.

    Каким видится выход из ситуации? Как я уже сказал, у многих игроков есть желание покинуть клуб, у которого слабые финансовые гарантии. Футболисты идут навстречу и предлагают клубу разрывать контракты по соглашению сторон без каких-либо компенсаций, что и видится самым оптимальным выходом из сложившейся ситуации. Однако клуб занял странную позицию и пока на контакт с игроками не идет. Мы надеемся, что компромисс между игроками и руководством "Волгаря" всё-таки будет найден и дело не дойдет до разбирательств в палате РФС по разрешению споров», — цитирует Зотова «Чемпионат».

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